Россиянин сбил бывшую жену в отместку за развод

Житель Сорочинска Оренбургской области после ссоры с бывшей женой переехал ее на автомобиле, чуть не убил и уехал с места происшествия, сообщается на сайте регионального Следственного комитета.

Инцидент произошел днем 18 марта. В сообщении отмечается, что поводом для наезда послужила личная неприязнь 34-летнего мужчины к бывшей супруге. «Преступный умысел, направленный на убийство женщины, не был доведен подозреваемым до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку пострадавшей была оказана квалифицированная медицинская помощь», — отметили в ведомстве.

Пострадавшая Анастасия М. рассказала РЕН ТВ, что развелась с мужем два года назад, во время беременности он бил ее. После развода мужчина постоянно угрожал ей и ее родственникам, хотел забрать общего ребенка. «До этого он хотел меня зарезать, не получилось. Он ехал и видел, что я иду из магазина, решил не зарезать, а задавить. Говорил: "Убью тебя, ребенка заберу себе, твоих всех родственников завалю"», — вспоминала женщина.

Возбуждено дело о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК). Подозреваемый задержан.

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