Несовершеннолетний дагестанский лихач задавил бабушку и внучку

В Дагестане несовершеннолетний водитель сбил насмерть бабушку с внучкой. Видео происшествия опубликовано на сайте телеканала РЕН ТВ.
На кадрах видно, как по обочине дороги идут три человека: две женщины и ребенок. Через несколько секунд Mercedes вылетел на тротуар и сбил пешеходов, а также снес стену. После этого автомобиль уехал.
По словам очевидцев, за рулем автомобиля находился подросток. В результате инцидента двое — бабушка и внучка — погибли на месте. Еще одна женщина получила травмы.
В МВД по Республике Дагестан выясняют подробности происшествия.
В июне водитель легкового автомобиля в Чебоксарах сбил катавшегося на велосипеде семилетнего ребенка. Однако вместо того, чтобы вызвать скорую помощь, он попытался поставить ребенка на ноги. Позже сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту инцидента.