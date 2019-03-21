Убивший семью за 10 тысяч долларов мигрант 15 лет скрывался от полиции

В Рязани задержан 54-летний обвиняемый в убийстве семьи из трех человек, которое было совершено в 2004 году. Об этом в четверг, 21 марта, официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила «Ленте.ру».

По словам Волк, обвиняемый вместе с двумя сообщниками совершили преступление в одной из стран СНГ. Их жертвами стали члены семьи знакомого бизнесмена: убийцы узнали, что у него есть крупная сумма денег и проникли в его квартиру. Они с особой жестокостью расправились со всеми членами семьи предпринимателя, включая несовершеннолетнюю дочь.

После этого убийцы забрали 10 тысяч долларов США и скрылись. Обвиняемый в преступлении — гражданин одной из стран ближнего зарубежья — был задержан в съемной квартире в Рязани. В настоящее время он арестован, решается вопрос о его экстрадиции.

20 марта сообщалось, что двоих безработных жителей города Полевской (Свердловская область) — 22-летнего молодого человека и 24-летнюю девушку — обвинили в убийстве четырех человек в поселке Зюзельский Полевского городского округа.

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