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Появилось видео с места массового убийства в якутском селе

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Следственный комитет опубликовал на своем YouTube-канале видео из села Булгунняхтах (Якутия), где местный житель расстрелял соседей и покончил с собой. В настоящее время следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия.

Нападение произошло 24 мая. Местный житель Александр Новиков 1952 года рождения застрелил из охотничьего ружья пятерых односельчан, в том числе мальчика 2007 года рождения.

Со слов очевидцев, следователям удалось восстановить картину произошедшего. Убийца ворвался в дом соседей, где в тот момент находились двое мужчин — отец и сын Павловы. Они стали его первыми жертвами. На звуки выстрелов из дома вышел Алексей Артамонов, проживавший рядом. Он тоже был убит на месте. Мужчина недавно перенес операцию в Якутске и только 23 мая вернулся домой.

Затем Новиков зашел к Анне Тимофеевой, проживавшей по соседству с двумя детьми. Она работала в школе, где 24 мая отмечали последний звонок. Стрелок убил женщину и ее малолетнего сына. Выжить удалось лишь дочери погибшей Анны, которая спряталась под кроватью. 12-летняя девочка в состоянии шока госпитализирована.

Нападавший одиноко проживал в селе около 10 лет. По словам местных жителей, мужчину считали психически неустойчивым. Возбуждено уголовное дело.

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