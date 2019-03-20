Влюбленных задержали за массовое убийство на Урале

Двоих безработных жителей города Полевской (Свердловская область) — 22-летнего молодого человека и 24-летнюю девушку — обвинили в убийстве четырех человек в поселке Зюзельский Полевского городского округа. Об этом в среду, 20 марта, сообщает Следственный комитет России (СКР).

Тела всех погибших с признаками насильственной смерти были обнаружены в одном из частных жилых домов поселка. В сенях находилось тело 30-летнего мужчины, а в подполе — тела 45-летней женщины, а также ее 29-летней дочери и 29-летнего мужа дочери. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц») УК РФ.

Сотрудники правоохранительных органов по горячим следам задержали молодых людей, подозреваемых в преступлении, — они уже признались в совершенных преступлениях. При этом, по данным следствия, трое потерпевших были убиты утром 22 февраля, а четвертый (его тело было найдено в сенях) — в ночь на 28 февраля.

Задержанным уже предъявлены обвинения, следствие намерено ходатайствовать об их заключении под стражу. Следствие также устанавливает мотив обвиняемых; по предварительным данным, убийство 30-летнего потерпевшего обвиняемый совершил из ревности ко второй задержанной. Три остальные жертвы якобы были убиты из личной неприязни.

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