Два человека пропали без вести после взрывов на оборонном заводе в Дзержинске

Два человека пропали без вести после серии взрывов, произошедших на оборонном предприятии ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области. Об этом в субботу, 1 июня, заявил в эфире телеканала «Россия 24» заместитель губернатора региона Дмитрий Краснов, передает «Интерфакс».

«У нас есть понимание, что двое пропали без вести», — сообщил чиновник.

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По последним данным, в результате взрывов пострадали 27 человек, сообщили «Интерфаксу» в Министерстве здравоохранения Нижегородской области. «11 из них отпущены домой после осмотра врача», — уточнили там. Ранее сообщалось о 19 пострадавших.

Отмечается, что в ликвидации последствий ЧП задействованы 350 человек и около 40 единиц техники.

Серия взрывов на ГосНИИ «Кристалл» произошла днем 1 июня. По предварительным данным, причиной ЧП могли стать технологические нарушения при производстве тротила.

ГосНИИ «Кристалл» расположен вблизи оборонного завода имени Свердлова, одного из главных производителей боеприпасов и единственного производителя октогена и гексогена в России.

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