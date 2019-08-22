Спасение пятилетней девочки в лесу Нижегородской области попало на видео

Нижегородское издание NN.RU опубликовало видеозапись спасения пятилетней Зарины Авдоновой, которая провела в местном лесу три дня.

На записи слышно, как спасатели зовут девочку по имени. После отклика они остановились, чтобы понять, откуда идет звук. Члены поисковой группы опасались, что мужские голоса могут испугать ребенка, поэтому девочку продолжила звать журналистка NN.RU.

Зарину Авдонову обнаружили в зарослях. Ей дали специальное согревающее одеяло и воду. Пока девочку выносили из леса, она рассказала спасателям, что хочет «тортик и пить».

Ребенка нашли живым накануне вечером. Девочка ушла из дома 18 августа и провела в лесу три дня. Ее круглосуточно искали более тысячи человек. Зарина Авдонова была истощена, ее отправили в больницу.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!