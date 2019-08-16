Виновницей блуждания трехлетнего мальчика по сибирской тайге стала бабочка

Пропавший в лесу под Омском трехлетний мальчик заблудился, следуя за бабочкой. Об этом NGS55 рассказала мать ребенка Алена.

Родители оставили ребенка в машине на 10 минут и пошли собирать ягоды, а когда вернулись, его в автомобиле не было. Оказалось, что мальчик увидел бабочку, ему стало интересно, и он пошел за ней в лес.

Мальчик пропал вечером 13 августа возле поселка Новологиново под Омском. Первые три часа родители пытались искать его самостоятельно, но в итоге вызвали полицию. По факту пропажи ребенка возбудили дело, чтобы привлечь к его поискам специалистов.

Ребенка нашли 15 августа сидящим на кочке в 800 метрах от разбитого лагеря. Он плакал и пил болотную воду. Врачи сообщили, что у него нет истощения, но его покусали мошки и комары.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



