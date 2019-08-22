Найденная в нижегородском лесу пятилетняя девочка пошла на поправку

Состояние пятилетней Зарины А., которая провела три дня в лесу в Нижегородской области, улучшилось. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

В сообщении сказано, что утром в четверг, 22 августа, санитарная авиация доставила ребенка в Нижний Новгород, где ее госпитализировали в детскую больницу. В ходе первого осмотра врачи оценили состояние истощенной малышки как тяжелое. Сейчас она пошла на поправку, ее самочувствие оценивается как близкое к средней степени тяжести.

Пятилетняя Зарина А. ушла из дома в деревне Степановка Вознесенского района в воскресенье, 18 августа. Были организованы масштабные поиски с привлечением тысячи человек, среди которых были военные, спасатели, волонтеры, использовались авиация, беспилотники, тепловизоры. Активисты нашли ребенка поздно вечером в среду, 21 августа, в буреломе примерно в двух километрах от населенного пункта. Первое, что она попросила у взрослых, было «тортик и пить».

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