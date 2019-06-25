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В России выбрали регионы для внедрения стандарта развития территорий

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Оренбургская и Воронежская области станут в России пилотными регионами для внедрения стандарта комплексного развития территорий. Об этом во вторник, 25 июня, заявил генеральный директор «Дом.РФ» Александр Плутник, его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«В целом, мы готовы рассмотреть и другие регионы в качестве пилотных», — сказал он после заседания Совета по развитию городских территорий и общественных пространств в Госдуме.

По словам партнера КБ «Стрелка», руководителя направления «Стратегия развития территорий» Алексея Муратова, необходимость разработки данного стандарта связана с тем, что действующие в стране правила сильно устарели и привел в пример однотипное жилое строительство. «Несмотря на все огромные изменения в нашей жизни, в секторе массового жилищного строительства, если говорить прямым языком, у нас за последние 60 лет не изменилось практически ничего», — заявил он на заседании совета.

«Важно понимать, что с введением этого стандарта все жилье в стране не стандартизируется, потому что, с одной стороны, стандарт — это свод целевых показателей, моделей, к которым рекомендуется стремиться, это набор определенных решений, которыми можно оперировать как кирпичиками, складывая их по-разному», — добавил он.

Ранее 25 июня сообщалось, что в Госдуме планируют на законодательном уровне решить вопрос развития городов, чтобы повысить их привлекательность для людей. Об этом на том же заседании заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Совет по развитию городских территорий и общественных пространств прошел во вторник, 25 июня, в Госдуме. На нем участникам представили Стандарт комплексного развития территорий, который разрабатывают Минстрой России и Дом.рф совместно с КБ «Стрелка».

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