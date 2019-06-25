В Госдуме захотели увидеть в России города нового типа

В Госдуме планируют на законодательном уровне решить вопрос развития городов, чтобы повысить их привлекательность для людей. Об этом на заседании Совета по развитию городских территорий и общественных пространств заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам Володина, сейчас стандарты комплексного развития городских территорий требуют «новых подходов», и парламентарии планируют «выработать предложения по законодательному решению этих вопросов». «Параметры [развития городов], безусловно, должны измениться. Они должны включать в себя не только СНиП и подходы в области стандартов жилищного строительства», — отметил он.

Володин добавил, что в России должна появиться «концепция борьбы города за человека и конкуренции городов за гражданина». Для ее реализации необходимо строить такие города, которые, по словам спикера, привлекали бы людей общественным пространством: парками, скверами, возможностями для отдыха, детскими садами, школами и больницами.

«Наша задача — развитие городов нового типа, где идеология построена вокруг человека», — отметил Володин, которого цитирует ТАСС.

Совет по развитию городских территорий и общественных пространств прошел во вторник, 25 июня, в здании Госдумы. На нем участникам представили Стандарт комплексного развития территорий, который разрабатывают Минстрой России и Дом.рф совместно с КБ «Стрелка».

В конце мая Минстрой России объявил победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В числе лидеров оказались проекты с высоким качеством архитектурных решений, которые направлены на сохранение природной среды и историко-градостроительного облика, обеспечивают взаимосвязь с объектами культурного наследия, соответствуют всем нормативным документам, привлекают частные инвестиции и были разработаны при активном участии жителей.

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