Названы лучшие проекты создания комфортной городской среды в городах России

Минстрой России объявил победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом сообщается на сайте министерства.

Отмечается, что по сравнению с 2018 годом география финалистов значительно расширилась — в списке появились 20 новых субъектов. В общей сложности за два года проведения конкурса будет реализовано 160 проектов в 63 регионах.

Торжественная церемония награждения состоялась в Воронеже. Участников поздравил заместитель председателя правительства Виталий Мутко. Он выразил уверенность, что все проекты-победители будут успешно реализованы.

В 2019 году на конкурс поступило 330 заявок из 77 субъектов страны. Из них 80 проектов-победителей из 46 субъектов России получат финансирование из федерального бюджета от 40 до 85 миллионов рублей.

В числе лидеров оказались проекты с высоким качеством архитектурных решений, которые направлены на сохранение природной среды и историко-градостроительного облика, обеспечивают взаимосвязь с объектами культурного наследия, соответствуют всем нормативным документам, привлекают частные инвестиции и были разработаны при активном участии жителей.

Всероссийский конкурс проектов создания комфортной городской среды был организован по инициативе президента России Владимира Путина. Впервые его провели в 2018 году.

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