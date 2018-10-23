Более 30 домов построят в Подмосковье для расселения аварийного жилья

Более 30 домов планируется построить на территории Московской области по программе расселения аварийного жилья в следующем году, уже разработана проектная документация, сообщил министр стройкомплекса региона Руслан Тагиев. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 23 октября.

Министр также рассказал, что по плану 2018 года идет строительство 22 домов для переселения 32 тысяч квадратных метров аварийного жилья.

«С начала года введены в эксплуатацию семь домов для переселения 8,5 тысячи квадратных метров аварийного жилищного фонда. В настоящее время уже переселено 336 человек», — отметил Тагиев.

Кроме того, по его словам, в Минстрой подана заявка на ввод в эксплуатацию новостройки на улице Театральная в Краснозаводске.

В середине июля Тагиев заявил, что с 2020-го по 2022 год из аварийного жилья планируется переселить более 17 тысяч жителей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что власти делают все необходимое для новых обманутых дольщиков в регионе. По его словам, усилен контроль в сфере строительства.