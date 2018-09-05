Власти Подмосковья отчитались о вводе нежилой недвижимости

Более 1,7 миллиона квадратных метров нежилой недвижимости ввели в эксплуатацию в Подмосковье с начала года, сообщил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в среду, 5 сентября.

«Строительство деловой недвижимости влечет за собой закономерное развитие других отраслей экономики: ритейла, промышленности, социальной и других сфер. Так, по итогам восьми месяцев 2018 года главные события на рынке деловой недвижимости Московской области происходят в сегменте объектов общественного назначения», — сказал он.

Министр уточнил, что на объекты социального назначения пришлось более 20щ тысяч квадратных метров, оставшиеся относятся к коммерческому сектору. Тагиев добавил, что с начала года региональным Минстроем выданы разрешения на строительство 3,7 миллиона квадратных метров деловой недвижимости.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев заявил, что держит на личном контроле ситуацию с возведением объектов нежилого назначения. По его словам, это позволяет создавать новые рабочие места, а значит улучшать инвестиционную привлекательность региона. Глава региона подчеркнул, что необходимо бороться с оттоком кадров, создавая комфортные и выгодные условия на внутреннем рынке труда.

В конце апреля сообщалось о сокращении объемов жилой застройки в регионе. Отмечалось, что власти сделали упор на развитии инфраструктуры.