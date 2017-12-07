Власти Подмосковья подсчитали поступления в бюджет от продажи недвижимости

Свыше 80 миллионов рублей поступит в бюджет Московской области от сделок с недвижимостью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Министерства имущественных отношений Подмосковья в четверг, 7 декабря.

«Высвобождение и реализация объектов, расположенных на территории города Москвы и находящихся в областной собственности одна из задач, поставленных губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым перед Министерством имущественных отношений Московской области», — заявил министр Минмособлимущества Андрей Аверкиев.

Накануне в рамках реализации прогнозного плана приватизации 2017 года на специализированной электронной площадке состоялись открытые аукционы по продаже областного имущества. Всего на торги было представлено три лота — здание в Москве, помещение в Балашихе и комплекс домов в Астраханской области.

22 ноября заместитель руководителя регионального управления Федеральной налоговой службы России Александр Комзов сообщил, что налоговые поступления в консолидированный бюджет Мособласти составят почти 30 миллиардов рублей в текущем году.

17 июля сообщалось, что от предприятий-банкротов в региональную казну с начала года поступило более 60 миллионов рублей.

В середине июня министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская заявила, что региональный бюджет пополнился на 2,7 миллиарда рублей за счет налогов от трудовых мигрантов. В прошлом году подмосковная казна увеличилась на 6,2 миллиарда рублей за счет них.