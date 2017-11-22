В Подмосковье собрали налогов почти на 30 миллиардов рублей

Налоговые поступления в консолидированный бюджет Московской области составят почти 30 миллиардов рублей в текущем году, сообщил заместитель руководителя регионального управления Федеральной налоговой службы России Александр Комзов. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в среду, 22 ноября.

«Мы сформировали прогноз налоговых поступлений в 2017 году — рост по сравнению с прошлым годом составит 17 процентов. Всего будет собрано 29,8 миллиарда рублей, это на 4,3 миллиарда больше, чем в 2016 году», — сказал Комзов.

По его словам, повышение налоговых поступлений коснулось всех видов налогов. «Сумма сбора транспортного налога увеличилась на 5,6 процента по сравнению с показателями 2015 года, поступления составили 12,9 миллиарда рублей с 2,9 миллиона транспортных средств. По земельному налогу планируется мобилизовать 10,9 миллиарда рублей, что больше показателей 2015 года на 9,3 процента. Что касается налога на имущество физлиц, то сборы по нему выросли на 84 процента по сравнению с 2015 годом», — отметил Комзов.

17 июля сообщалось, что от предприятий-банкротов в бюджет Московской области с начала года поступило более 60 миллионов рублей. В том же месяце стало известно, что в федеральный бюджет по итогам первого полугодия поступило более 300 миллиардов рублей за счет налогов, собранных в регионе.

В середине июня министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская заявила, что региональный бюджет пополнился на 2,7 миллиарда рублей за счет налогов от трудовых мигрантов. В прошлом году подмосковная казна увеличилась на 6,2 миллиарда рублей за счет них.