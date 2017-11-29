12 миллиардов выделят на поддержку многодетных семей в Подмосковье

Для социальной поддержки многодетных семей власти Московский области предусмотрели в бюджете на 2018 год более 12 миллиардов рублей, сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская. Ее слова передает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 29 ноября.

«Это ежегодный объем средств, который предусмотрен в бюджете 2018 года, а самих наименований мер более 30. Причем есть такие меры поддержки, которые есть только на территории Московской области», — сказала Фаевская. В частности, в Подмосковье действует такая мера, как оплата 50 процентов всех потребленных семьей коммунальных ресурсов, уточнила она.

Фаевская добавила, что на данные момент в регионе проживают 56 тысяч многодетных семей, при этом за несколько последних лет их число выросло почти вдвое.

В среду в доме правительства Московской области губернатор Андрей Воробьев поздравил жительниц Подмосковья с Днем матери и вручил им ордена «Материнская слава» и благодарности. В своей торжественной речи глава региона подчеркнул, что почти каждый пятый ребенок в Подмосковье воспитывается в многодетной семье.

26 октября министр имущественных отношений региона Андрей Аверкиев сообщил, что за последние пять лет более 20 тысяч земельных участков передали многодетным семьям, проживающим на территории Подмосковья.

7 сентября замминистра областного стройкомплекса Евгения Соколова сообщила, что в 2017 году в рамках программы «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей» 16 муниципалитетам выделили средства в размере более 166 миллионов рублей на обеспечение жильем 20 многодетных семей.