Власти Подмосковья отчитались о выданных многодетным семьям землях

Более 20 тысяч земельных участков передали многодетным семьям, проживающим на территории Подмосковья, за последние пять лет, заявил министр имущественных отношений региона Андрей Аверкиев. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном правительстве в четверг, 26 октября.

«Выделение земель многодетным семьям мы взяли под контроль в 2012 году. Несмотря на то, что это сфера полномочий муниципалитетов, правительство выступает как некое организующее звено. За этот период передано 20017 земельных участков. Многодетных семей в Московской области много», — сказал Аверкиев.

По его словам, постоянный рост числа многодетных семей опережает возможности муниципалитетов по поиску и предоставлению земельных участков. «Надо понимать, что земля — это ресурс, и он может скоро иссякнуть. Когда земли в Московской области не останется, мы физически не сможем исполнять этот закон», — отметил министр.

7 сентября замминистра областного стройкомплекса Евгения Соколова сообщила, что в 2017 году в рамках программы «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей» 16 муниципалитетам выделили средства в размере более 166 миллионов рублей на обеспечение жильем 20 многодетных семей.

Право на получение земельных участков имеют семьи, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, проживающие на территории региона не менее пяти лет и не имеющие в собственности земельных участков и жилых домов. Для получения участка необходимо обратиться в администрацию муниципального образования или МФЦ.