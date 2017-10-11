53 миллиона выделили на форму для школьников из многодетных семей Подмосковья

Более 17 тысяч детей из многодетных семей Московской области получат финансовую поддержку на приобретение школьной формы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном правительстве в среду, 11 октября.

«На сегодняшний день в Подмосковье выплата на школьную форму детям из многодетных семей оформлена на общую сумму более 53 миллионов рублей. Размер выплаты составляет три тысячи рублей», — рассказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

По ее словам, всего текущем году на эти цели из регионального бюджета выделено 291 миллион рублей.

В подмосковных многодетных семьях воспитывается 97 тысяч детей школьного возраста. Многодетная семья может получить выплату на каждого ребенка раз в год. Для получения денежного пособия родители должны предоставить справку о том, что ребенок учится в местном учебном заведении.

7 августа сообщалось, что перед началом учебного года жители Мособласти получат ежемесячные пособия на детей в двойном объеме. Тогда же стало известно, что власти региона заменили частичную компенсацию стоимости школьной формы для многодетных детей на единовременную выплату в 3 тысячи рублей.

19 июля сообщалось, что на подготовку подмосковных школ к началу учебного года из консолидированного бюджета выделено более двух миллиардов рублей.