Воробьев призвал познакомить подмосковных школьников с волонтерством

Волонтерское движение должно стать частью системы школьного образования на территории Подмосковья, заявил губернатор региона Андрей Воробьев на встрече с представителями добровольческих групп. Его слова приводит РИАМО в среду, 20 сентября.

«Цель сегодняшней встречи — обсудить и внедрить тему волонтерства в Подмосковье, сделать так, чтобы большое количество ребят и совсем молодых, и постарше, могли бы проявить себя в делах и поступках. (...) Люди, которые занимаются этим, совершают поступки, очевидно, воспитанные, очевидно, добродетельные», — сказал Воробьев.

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По его убеждению, учащиеся подмосковных школ должны быть не только умными, но и порядочными, иметь гражданскую позицию. Глава региона уточнил, что всего на территории Мособласти обучается около 800 тысяч школьников.

1 сентября Воробьев и министр иностранных дел России Сергей Лавров открыли гимназию имени Евгения Примакова в подмосковной деревне Раздоры Одинцовского района. Глава региона выразил надежду на то, что в новом учебном заведении дети смогут получить не только качественное образование, но и воспитание.

16 июня министр спорта и физической культуры региона Роман Терюшков и ректор Российского государственного университета физической культуры Тамара Михайлова подписали соглашение о развитии спортивного волонтерства.