Власти Подмосковья заключили соглашение о подготовке волонтеров для ЧМ-2018

Российский государственный университет туризма и сервиса (РГУТиС) займется подготовкой волонтеров для организации спортивных мероприятий в Московской области, в том числе в рамках Чемпионата мира по футболу 2018 года. Соответствующее соглашение подписали представители вуза и регионального министерства спорта и физкультуры, передает телеканал «360».

Отмечается, что в Подмосковье матчи проходить не будут, но в разных районах состоятся открытые тренировки команд. Местные волонтеры будут встречать там болельщиков.

В университете также прошла презентация дипломных работ, часть из которых посвящена возможным маршрутам перевозки гостей и участников мундиаля.

В конце мая сетевое издание m24.ru сообщило, что Центральная пригородная пассажирская компания (работает на всех направлениях МЖД) закупит к ЧМ-2018 около 30 электропоездов.

Чемпионат мира по футболу состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России, в том числе в Москве.