Волонтерство предложили приравнять к службе в армии

Фракция «Справедливой России» в Госдуме в ближайшее время разработает законопроект, приравнивающий волонтерство к службе в армии. Об этом заявил лидер партии Сергей Миронов, передает ТАСС в четверг, 13 апреля.

Политик напомнил, что на должности в госструктурах может претендовать только гражданин, прошедший срочную армейскую службу. «Если он принимает участие в волонтерском движении, выполняет какие-то гражданские функции, почему бы законодательно как аналог [армейской службы] не сделать», — сказал Миронов.

В июле 2013 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане, уклонившиеся от исполнения воинской обязанности без уважительной причины, не могут претендовать на службу в органах законодательной и исполнительной власти.

По действующему законодательству призыву в армию подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет.