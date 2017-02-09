В ГД предложили разрешить служить по контракту гражданам без высшего образования

Комитет Госдумы по обороне сегодня рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект, позволяющий заключать контракт о прохождении военной службы гражданам, не пребывающим в запасе, и военнослужащим, проходящим службу по призыву, при наличии у них среднего профессионального образования. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщает ТАСС.

По действующим нормам поступить на военную службу по контракту, не отслужив по призыву, могут только мужчины, не пребывающие в запасе, и военнослужащие по призыву, имеющие высшее образование.

«Ежегодно гражданские организации выпускают около 500 тысяч специалистов технического профиля, имеющих среднее профессиональное образование, большинство из которых непосредственно после окончания обучения подлежат призыву на военную службу», — говорится в пояснительной записке, копия которой имеется в распоряжении агентства.

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Отмечается, что в ходе весенней призывной кампании прошлого года были призваны более 32 тысяч человек со средним профессиональным образованием. Многие из них «проявляли серьезную заинтересованность в заключении контракта о прохождении военной службы». «Социальный статус этих граждан определяет их устойчивую мотивацию, (...) а уровень полученного образования соответствует требованиям к большинству военно-учетных специальностей рядового, сержантского состава и прапорщиков технического профиля», — сообщается в документе.

Авторы добавляют, что военнослужащие, имеющие среднее профобразование, способны в короткие сроки «освоить навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей, связанных с эксплуатацией сложного вооружения и военной техники».

Кроме того, указывается, что цель законодательной инициативы — совершенствование комплектования Вооруженных сил России, войск Национальной гвардии РФ, спасательных воинских формирований МЧС, СВР и органов государственной охраны.

В январе этого года начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Василий Тонкошкуров, выступая на пресс-конференции по итогам осеннего призыва, рассказал, что доля призывников с высшим образованием в российской армии за последние годы существенно выросла. По его данным, диплом вуза имеет почти каждый пятый срочнослужащий.