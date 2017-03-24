В Госдуме предложили поднять призывной возраст до 30 лет

В Государственной Думе высказали предложение повышения верхнего предела возрастной планки призыва на военную службу. Об этом «Интерфаксу» заявил председатель комитета по обороне Владимир Шаманов по итогам заседания.

«Мы детально обсудили и в целом отметили, что и в Вооруженных силах, и в других силовых структурах проделана большая работа по наведению порядка в плане призыва», — отметил генерал.

При этом, по его словам, «имеется большое число уклонистов, не урегулирован вопрос юридической ответственности уклонения от получения повестки на призыв, и также есть вопросы к возрастным ограничениям для прохождения службы».

«Ряд депутатов высказались, что планка в 27 лет мала, и ее надо увеличивать», — отметил Шаманов. «Некоторые предложили 30 лет, чтобы уклонисты были не заинтересованы уклоняться», — уточнил глава комитета, добавив, что «сейчас будет создана рабочая группа».

В настоящее время, согласно статье 22 федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», призыву подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе.