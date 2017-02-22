Шойгу назвал реальную численность вооруженных сил

Вооруженные силы укомплектованы личным составом на 93 процента. Об этом, как передает «Интерфакс», заявил министр обороны Сергей Шойгу, выступая в Госдуме.

По словам министра, в данный момент контрактниками полностью укомплектованы все сержантские должности в вооруженных силах. Всего военнослужащих контрактной службы насчитывается 380 тысяч человек.

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По его словам, практически решена проблема с военнослужащими в распоряжении (то есть выведенными за штат и находящимися вне должности в связи с реорганизацией и сокращением воинских частей). «Сейчас их количество составляет две тысячи человек на все вооруженные силы. Еще три года назад их было 49 тысяч», — пояснил Шойгу.

Предельная штатная численность военнослужащих вооруженных сил России, определенная в момент старта военной реформы 2009 года, составляет один миллион человек, таким образом, в данный момент они насчитывают около 930 тысяч человек.

По действующим планам, из этого миллиона 499,2 тысячи к 2021 году должны составить контрактники, 220 тысяч — офицерский состав, около 50 тысяч — прапорщики и мичманы, а остальные — срочники, проходящие службу по призыву. Первоначально предполагалось, что число контрактников будет доведено до 425 тысяч к 2017 году, но после 2013-го квоту на них нарастили до полумиллиона.