950 миллионов сэкономили жители Подмосковья в рамках проекта «Социальная скидка»

950 миллионов рублей сэкономили жители Московской области на социальной скидке за девять месяцев текущего года. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном Министерстве потребительского рынка и услуг в пятницу, 20 октября.

«В магазинах, участвующих в проекте "Социальная скидка Подмосковья", выбито 66 миллионов чеков с социальной скидкой», — сказал министр потребительского рынка и услуг Владимир Посаженников.

Программа подразумевает предоставление скидки от пяти процентов в 3 363 магазинах 14 популярных розничных торговых сетей. Глава ведомства отметил, что в этом году многие магазины предоставляют десятипроцентную скидку.

«Приглашаю розничные магазины присоединиться к нашей программе "Социальная скидка Подмосковья": предоставляя скидку в размере пяти процентов держателям социальной карты жителя Московской области, вы оказываете реальную поддержку многодетным семьям, инвалидам, ветеранам, пенсионерам и другим льготным категориям граждан», — добавил Посаженников.

7 сентября сообщалось, что около 200 жителей Подмосковья, относящихся к категории льготников, смогли приобрести жилье на выделенные из бюджета субсидии с начала года.