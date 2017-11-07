22 подмосковные семьи получили жилье в сельской местности

В Подмосковье 22 семьи построили или приобрели жилье по программе развития сельских территорий, также в рамках программы реконструируются и вводятся в строй объекты социальной инфраструктуры на селе. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном правительстве во вторник, 7 ноября.

«В Подмосковье в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья" в 2017 году введено более 1,5 тысяч квадратных метров жилья», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он также отметил влияние комплексного обустройства населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры на эффективность работы аграриев и производства сельскохозяйственной продукции. «В Ступинском районе в деревне Леонтьево мы совсем недавно открыли Дом культуры на 200 зрительских мест. В Лотошинском районе началась реконструкция общеобразовательной школы с пристройкой на 184 ученика. До конца года также планируется ввести в эксплуатацию два фельдшерско-акушерских пункта в поселке Возрождение Коломенского городского округа и в деревне Шеино городского округа Шатура», — подчеркнул министр.

Разин напомнил, что на реализацию соответствующих задач в текущем году из федерального бюджета было выделено более 65 миллионов рублей, из областной казны — 84 миллиона рублей.

26 октября министр имущественных отношений региона Андрей Аверкиев сообщил, что за последние пять лет более 20 тысяч земельных участков передали многодетным семьям, проживающим на территории Подмосковья.

Право на получение земельных участков имеют семьи, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, проживающие на территории региона не менее пяти лет и не имеющие в собственности земельных участков и жилых домов. Для получения участка необходимо обратиться в администрацию муниципального образования или МФЦ.