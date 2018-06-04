Власти Подмосковья отчитались об объемах построенной недвижимости

Более четырех миллионов квадратных метров недвижимости построено на территории Московской области с начала года, заявил министр строительного комплекса региона Руслан Тагиев. Его слова приводятся на сайте областного правительства в понедельник, 4 июня.

По его словам, 3,1 миллиона квадратных метров составляют объекты жилого назначения, в том числе 1,6 миллиона квадратных метров — многоквартирные дома, остальные площади относятся к индивидуальному жилищному строительству. Также за пять месяцев в области построено более миллиона квадратных метров объектов нежилого назначения.

«Сохранение высокого уровня интереса бизнес-сообщества к реализации коммерческих проектов на территории Подмосковья во многом обусловлено оптимизацией процедур по оказанию государственных услуг в сфере градостроительства и созданием Центра содействия строительству Московской области», — сказал министр.

В конце апреля Руслан Тагиев сообщил, что объемы жилой застройки в Московской области стали меньше на 10 процентов, власти региона сконцентрировались на развитии инфраструктуры.