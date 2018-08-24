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Подмосковные чернобыльцы получили жилищные сертификаты

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Жилищные сертификаты в Подмосковье получили более 20 чернобыльцев, вынужденных переселенцев и граждан из Крайнего Севера, сообщил министр строительного комплекса региона Руслан Тагиев. Его слова приводятся на сайте областного правительства в пятницу, 24 августа.

«В 2018 году в Московской области выдано 24 государственных жилищных сертификата гражданам, подлежащим переселению из закрытых административно-территориальных образований и территорий, ранее входивших в границы закрытых административно-территориальных образований», — сказал он.

Министр уточнил, что всего из федерального бюджета на эти цели было выделено 48,6 миллиона рублей. «Двадцать две семьи на сегодняшний день уже реализовали полученные субсидии», — уточнил он.

На сайте регионального правительства говорится, что владельцы сертификатов могут приобрести жилье на сумму, указанную в сертификате, либо с привлечением собственных средств. На оформление сделки дается семь месяцев.

В середине июля Руслан Тагиев сообщил, что с 2020-го по 2022 год из аварийного жилья планируется переселить более семнадцати тысяч граждан.

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