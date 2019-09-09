«Моя улица» получила престижную международную премию

Программа правительства Москвы «Моя улица» вошла в число победителей международной премии Urban Land Institute Global Awards for Excellence, которая считается одной из самых престижных в области городского развития и девелопмента. Об этом сообщается на сайте премии.

«Моя улица» была единственным европейским проектом среди финалистов. В число победителей также вошли семь проектов из США и три — из азиатских стран.

На сайте премии отмечается, что в рамках «Моей улицы» были преобразованы более 200 общественных пространств в российской столице в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. Программа может быть самым крупным инфраструктурным проектом в России со времен распада СССР.

Благодаря «Моей улице» пустые пространства, парковки и широкие магистрали стали более безопасными и комфортными для пешеходов. В результате пешеходный траффик в центре Москвы вырос на 23 процента, число ДТП, приводящих к травмам, сократилось на 56 процентов, а дорожный трафик стал на 30 процентов быстрее.

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Архитекторы, участвовавшие в программе, опирались на богатую историю Москвы. Так, был «открыт» фрагмент стены XVI века, вокруг которой образовался открытый амфитеатр, хотя раньше на этом месте планировалось сделать гараж. Кроме того, были восстановлены исторические элементы городской инфраструктуры: фонарные столбы и крышки люков. В рамках «Моей улицы» высадили семь тысяч деревьев, что сформировало новые зеленые пространства, которых очень не хватало российской столице.

Оператором программы выступило КБ «Стрелка», заказчиком — департамент капитального ремонта Москвы.

О том, что «Моя улица» стала финалистом премии, было объявлено в мае.

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