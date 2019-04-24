Программа благоустройства столицы вышла на окраины Москвы

Мэрия Москвы представила программу «Мой район» на 2019 год. Ее ключевая задача — глобальное благоустройство отдаленных территорий столицы. Главная особенность программы в том, что городская среда начнет преображаться в межквартальных масштабах: за пять лет поэтапно будут обустроены 125 городских районов. Об этом заявил на пресс-конференции заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«"Мой район" — это глобальное изучение имеющихся проблем, которые подсказали москвичи. Причем решены будут не только вопросы благоустройства. Планируется построить объекты спортивно-досуговой деятельности, покончить с недостроем, систематизировать работу поликлинической сети. Все это глобально входит в программу "Мой район"», — сказал Бирюков.

Послушать об изменениях, которые произойдут с родным городом, пришли: народный артист РСФСР Сергей Шакуров, актер Оскар Кучера, певец Сергей Мазаев, руководитель архитектурного бюро Wowhaus Олег Шапиро, художественный руководитель московского музыкального театра «Геликон-Опера» Дмитрий Бертман, художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков, директор ботанического сада «Аптекарский огород» Алексей Ретеюм, основатель центра борьбы с пробками Александр Шумский.

Вице-мэр рассказал, что уже в этом году в рамках программы будут обустроены около 160 улиц и парковых территорий. Эти работы станут продолжением прошлых проектов, когда только в 2018 году в столице создали 82 парковых территории, среди них — особо популярные и любимые москвичами парки на Ходынке — на месте бывшего завода ЗиЛ — и в Братеевской пойме.

«Особенность программы текущего года – мы потихонечку сдвигаемся из центра на середину и окраинные территории», — сказал Петр Бирюков. «Но и в центре некоторые работы будут вестись: у Киевского вокзала, Третьего транспортного кольца, Большой Дорогомиловской улицы, Овчинниковской и Озерковской набережных», — рассказал он.

На встрече также обсудили появление в центре столицы нового Театрального квартала — эту идею мэрии предложили деятели культуры. «Сегодня огромный праздник для жителей Басманного района и тех, кто живет в районе Чистых прудов», — сказал художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков. «Возле Чистых прудов сосредоточены уникальные объекты — театры: "Современник", Et cetera; театр Олега Табакова, школа Табакова, Детский музыкальный театр. Я сам живу в этом районе больше 20 лет. Жители района и театральные работники выступили с предложением создать некий театральный квартал, чтобы люди с Чистых прудов могли зайти в эти уникальные улицы, посидеть в сквериках. И я бы хотел, чтобы эти скверы носили имена наших великих актеров. В течение года разрабатывается этот проект. Мне кажется, это будет район с новым живым наполнением», — рассказал артист.

С благоустройством в этом году повезет не только актерам и обитателям центра, но и москвичам, живущим в отдаленных районах. Большое внимание мэрия решила уделить району Капотня. Там на набережной появится современная зеленая зона, которая соединится с парком 850-летия Москвы и с парком технических видов спорта, открытым в Печатниках в прошлом году.

Всего в 2019 году благоустройство коснется более 50 улиц и городских территорий общей площадью 332,7 гектара и протяженностью 31,5 ккилометра. Также работы затронут 4,5 тысячи московских дворов и 16 тысяч подъездов, высадят более 127 тысяч деревьев и 600 тысяч кустарников, установят более 30 тысяч современных опор освещения.