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Россияне проникли в коллектор у Кремля для крещенских купаний

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Коллектор реки Неглинка

На режимном объекте на Площади Революции в ночь на 19 января задержали 15 человек, которые проникли в водосточную канализацию близ Кремля. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Московский комсомолец».

По его информации, задержанные — 10 мужчин и 5 женщин, среди них жители Москвы, Подмосковья, Белгородской области и Белоруссии. Они заявили, что нашли объявление о купании в реке Неглинная, которая почти полностью заключена в трубу, и хотели искупаться там на Крещение.

Информацию об инциденте подтвердил «Медиазоне» руководитель отдела подземных архитектурных исследований Всероссийского общества охраны памятников, диггер Даниил Давыдов. По его словам, у диггеров есть традиция купаться в крещенскую ночь в коллекторе Неглинки, но недавно часть коммуникаций перекрыли и установили там сигнализацию. Что стало с задержанными, он не знает.

Как сообщал журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, участие в крещенских купаниях в столице приняли не менее 270 тысяч человек. Для проведения обряда в городе было оборудовано 59 специальных мест, пишет РИА Новости.

Московский Кремль — основная резиденция президента России. Это режимный объект, контроль над ним осуществляет Федеральная служба охраны.

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