Николая Валуева распекли за купание в проруби «с подогревом»

Пользователи соцсети раскритиковали депутата Госдумы Николая Валуева, который на Крещение искупался в проруби. Видео бывший боксер-тяжеловес и политик опубликовал на своей странице в Instagram.

Некоторые пользователи сочли, что прорубь, куда окунулся Валуев, подогревалась: они обратили внимание на бьющий из-под воды ключ. «Походу там подогрев стоит))))», — предположил один из пользователей. «Снизу труба с горячей водой ключем бьет, вот и пар идет», — согласился с ним другой (авторская орфография сохранена — прим. «Ленты.ру»). Вниманием подписчики не обошли и окружающую политика обстановку. «Лед особенный, специальный! Не тает совсем», — написал один из комментаторов.

По информации Пятого канала, Валуев окунулся в прорубь в деревне Сярьги Всеволожского района (Ленинградская область). Телеканал, ссылаясь на слова политика, передает, что на момент купания температура составила минус 22 градуса. Однако, судя по метеопрогнозам, в регионе было не холоднее минус 12.

В субботу, 19 января, православные верующие отмечают Крещение Господне.

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