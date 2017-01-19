В прорубь на Крещение окунулись 1,8 миллиона россиян

В крещенских купаниях приняли участие более 1,8 миллиона россиян. Об этом в четверг, 19 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В министерстве отметили, что по всей стране оборудовано почти 4 тысячи купели. Серьезных происшествий зафиксировано не было.

В Москве в иордани окунулись около 93 тысяч человек. Всего места для купания посетили примерно 147 тысяч жителей и гостей столицы.

Как сообщает телеканал «360», в подмосковной Власихе в ледяную воду окунулись более тысячи военнослужащих из Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Предварительно они совершили крестный ход.

Русская православная церковь благословила крещенские купания с 20:00 часов 18 января до 8:00 20 января, передает Федеральное агентство новостей.