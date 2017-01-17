Патриарх Кирилл пропустит крещенские богослужения из-за простуды

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не будет принимать участие в мероприятиях по случаю празднования Крещения. Об этом пресс-секретарь предстоятеля Русской православной церкви, священник Александр Волков сообщил «Интерфаксу» во вторник, 17 января.

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«Патриарх проходит лечение в связи с простудным заболеванием, по этой причине он не будет принимать участия в богослужениях в ближайшие дни», — рассказал Волков. Он добавил, что ранее запланированные встречи Кирилла также перенесены.

17 января стало известно, что власти Лахденпохьи (Карелия) запретили крещенские купания в единственной на весь город частной проруби. Причиной, по словам главы местной администрации Андрея Матвеева, стало отсутствие денег на организацию такого мероприятия. Сотрудники мэрии и МЧС будут отгонять от купели желающих окунуться.