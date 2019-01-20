У купающихся в проруби россиян угнали машину с ребенком

Житель Красноярска угнал автомобиль со спящим внутри ребенком, пока его родители купались в проруби на Крещение. Об этом сообщается на сайте МВД России.

По данным полиции, с заявлением об угоне обратился 34-летний мужчина, рассказавший, что он вместе с женой и семилетним сыном приехали на купель, расположенную в поселке Солонцы. Ребенок остался в машине, а мужчина с супругой ушли. «Через некоторое время по сотовой связи мальчик сообщил родителям и полицейским о приблизительном месте нахождения. Бросив автомобиль в Советском районе Красноярска, злоумышленник сбежал», — говорится в сообщении.

Через полчаса машину нашли, подозреваемый в угоне задержан. Им оказался 35-летний житель Красноярска, ранее неоднократно судимый за кражи и незаконный оборот наркотических средств. «Задержанный пояснил полицейским, что увидел ребенка спящим на заднем сидении только в Красноярске, после чего бросил автомобиль», — добавили в МВД.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Ребенка вернули родителям.

Похожий случай произошел в 2010 году в Москве. Тогда машина с ребенком внутри была угнана с улицы Домодедовская.

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