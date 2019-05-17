«Моя улица» оказалась единственным проектом из Европы в финале престижной премии

Программа московского правительства «Моя улица», оператором которой выступило КБ «Стрелка», стала единственным европейским проектом, который вышел в шорт-лист премии Urban Land Institute Global Awards for Excellence. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 17 мая.

Отмечается, что программа была высоко оценена членами жюри, в числе которых — специалисты в области недвижимости, финансов, девелопмента, дизайна и общественного участия, за выдающиеся достижения в развитии города.

Среди других финалистов оказались 14 программ из Северной Америки, а также четыре программы из Азии. Победители конкурса будут названы в сентябре после того, как жюри лично ознакомится с каждым проектов-финалистов, его историей и процессом работы.

«Проекты, попавшие в шорт-лист, отличаются тем, что значительно улучшили жизнь местных сообществ, а также перенастроили общественные пространства, которые ранее были выключены из городской ткани, отмечается в решении жюри», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что каждый из них является грамотным примером использования пространства. Так, в Москве, после масштабных антропологических исследований, за два года — с 2015-го по 2017-й — было перестроено 92 километра улиц, установлено семь тысяч энергоэффективных фонарей и посажено семь тысяч деревьев.

«Москва получила обновленный и активизированный центр, востребованный у горожан. Город научился отвечать на повседневные потребности жителей и принимать грандиозные события», — указано в пресс-релизе.

Премия Urban Land Institute Global Awards for Excellence считается одной из наиболее престижных и широко признанных в сфере девелопмента и городского развития.

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