Самые дорогие улицы Москвы стали еще дороже

Максимальная величина арендной ставки на самых престижных торговых улицах Москвы — Никольской, Кузнецком Мосту, Арбате и в Столешниковом переулке — за последние три года увеличилась на 11-29 процентов. Об этом говорится в материалах консалтинговой компании Knight Frank, поступивших в редакцию «Ленты.ру» в среду, 3 октября.

По данным аналитиков, с 2015 года верхняя граница арендной ставки повысилась в Столешниковом переулке на 29 процентов — со 170 тысяч до 220 тысяч рублей за квадратный метр в год.

На Никольской улице ставка поднялась на 19 процентов, со 117 тысяч до 140 тысяч рублей за метр/год, на Кузнецком Мосту рост составил 11 процентов (со 180 тысяч до 200 тысяч рублей), а на Арбате ставка увеличилась на 13 процентов, со 115 тысяч до 130 тысяч рублей за квадратный метр в год. В Камергерском переулке с 2015-го верхняя граница арендной ставки показала отрицательную динамику и упала на 34 процента, со 180 тысяч до 120 тысяч рублей за «квадрат».

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Эксперты Knight Frank связывают увеличение стоимости аренды помещений в ключевых торговых коридорах со стартовавшей в Москве в 2015 году программой «Моя улица». В рамках программы на улицах значительно расширили тротуары, произвели высадку деревьев и кустарников, установили современную уличную мебель, увеличив тем самым поток пешеходов. «Таким образом арендаторы на ставших пешеходными улицах получили больший приток покупателей и увеличили объем выручки, спровоцировав рост арендных ставок», — отмечается в предоставленных материалах.

Год назад Столешников переулок был назван самой дорогой улицей России. В мировом рейтинге он занял 15 место. Первые позиции достались (в порядке уменьшения ставки аренды помещений) Пятой Авеню в Нью-Йоркe, гонконгской Козуэй-Бей и Нью-Бонд-Стрит в Лондоне.

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