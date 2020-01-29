Между вице-премьерами распределили обязанности

Глава правительства России Михаил Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Так, первый зампред правительства Андрей Белоусов дает поручения федеральным органам власти по вопросам, связанным с разработкой основных направлений социально-экономического развития России; мониторингом реализации нацпроектов; стратегией развития и финансирования магистральной инфраструктуры в части транспорта; проведением единой финансовой, кредитной и денежной политики; влиянием бюджетной и налоговой политики на социально-экономическое развитие страны; господдержкой экспорта российской продукции и услуг; деятельностью институтов развития и других. Он координирует деятельность Минэкономразвития, Минтранспорта, Федеральной антимонопольной службы, Федеральной службы по аккредитации, Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и других органов.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко дает поручения по вопросам организации планирования работы правительства; общего контроля реализации нацпроектов во взаимодействии с кураторами нацпроектов; развития системы мониторинга эффективности и результативности деятельности федеральных органов исполнительной власти; управления госдолгом и финансовыми активами страны; государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и других. Он координирует деятельность некоммерческой организации «Национальные приоритеты», Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, Исследовательского центра частного права при президенте РФ.

Вице-премьер Виктория Абрамченко дает поручения по вопросам, связанным с разработками и контролем нацпроекта «Экология», госполитики в области сельского хозяйства, биотехнологий, лесного хозяйства, охраны окружающей среды, экологического надзора и других. Она координирует деятельность Минсельхоза, Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Федерального агентства водных ресурсов и других ведомств и органов.

Вице-премьер Юрий Борисов дает поручения по вопросам госполитики в области промышленности, топливно-энергетического комплекса, обеспечения национальной обороны, правоохранительной деятельности, мобилизационной подготовки Российской Федерации и управления государственным материальным резервом и других.

Вице-премьер Татьяна Голикова координирует деятельность Минздрава, Минпросвещения, Министерства науки и высшего образования, Минтруда, Пенсионного фонда и других. Она дает поручения по вопросам, связанным с реализацией нацпроектов в сфере демографии, здравоохранения, образования, науки; государственной демографической и миграционной политикой; государственной молодежной политикой.

Вице-премьер Алексей Оверчук дает поручения по вопросам, связанным с участием России в интеграционных процессах в рамках Евразийского экономического союза; сотрудничеством с участниками СНГ; деятельностью БРИКС и «Группы двадцати»; планированием и организацией международных мероприятий с участием председателя правительства.

Вице-премьер Юрий Трутнев координирует деятельность министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики и дает поручения по вопросам, связанным с государственной политикой в области комплексного социально-экономического развития субъектов России, входящих в состав Дальневосточного федерального округа; повышением инвестиционной привлекательности субъектов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и другим.

Вице-премьер Марат Хуснуллин координирует деятельность Минстроя и Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (в установленной сфере деятельности). Он дает поручения по вопросам, связанным с реализацией нацпроектов в сфере жилья и городской среды, создания безопасных и качественных автомобильных дорог, экологии и других.

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