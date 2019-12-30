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В российском регионе открыли «Счастье»

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В микрорайоне «Метроград» города Кирова открыли детский сад «Счастье». Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Отмечается, что воспитанников в учреждение начнут принимать уже в феврале следующего года. Известно, что заведение оборудовали спальными и игровыми комнатами, залами для музыкальных и спортивных занятий, бассейном, пищеблоком и медицинским пунктом. Кроме того, прилегающие площадки для прогулок оснащены современным спортивным оборудованием.

«Детский сад стал не просто важным социальным объектом для микрорайона "Метроград", а его украшением», — заявила глава города Елена Ковалева, добавив, что в учреждении постарались создать все условия, чтобы воспитанники были счастливы, а коллектив работал с удовольствием.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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