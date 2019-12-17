Медведев поручил решить проблему с жильем для детей-сирот

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил разработать шестилетнюю программу для решения проблемы с жильем для детей-сирот. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

По ее словам, в рамках работы будут задействованы средства федерального бюджета, а также привлечены свободные остатки средств бюджетов субъектов страны. В свою очередь Счетная палата наравне с другими контрольными органами проведет проверку выполнения регионами обязательств по обеспечению жильем детей-сирот.

Голикова напомнила, что в настоящее время очередь на предоставление жилья данной категории граждан составляет примерно 280 тысяч человек, из которых 191 тысяча — совершеннолетние. Ежегодно эта очередь увеличивается на 11,5-12,5 тысячи человек.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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