Россиян из таежного села начали заселять в новые квартиры

В отдаленном таежном селе Суриково Бирилюсского района Красноярского края началось переселение граждан из аварийного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона, передает ТАСС.

Так, четыре семьи переехали из двухэтажек в новые благоустроенные квартиры. «Переселенцы проживали в благоустроенных, но очень старых двухэтажных домах», — указано в сообщении.

Отмечается, что жители Сурикова стали первыми в регионе переселенцами по проекту. Согласно плану, до 2024 года в крае предполагается ликвидировать более трех тысяч квадратных метров аварийного жилого фонда и переселить 155 человек. На эти цели направлено 8,3 миллиона рублей.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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