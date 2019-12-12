На Дальнем Востоке одобрили первые льготные ипотечные кредиты

На Дальнем Востоке банк ДОМ.РФ одобрил первые льготные ипотечные кредиты. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации, передает ТАСС.

Известно, что за три дня с момента запуска новой программы льготной ипотеки для молодых семей поступило более 300 заявок от потенциальных заемщиков. «Банком уже одобрены кредиты на сумму около 350 миллионов рублей», — указано в сообщении.

Отмечается, что сделки проводятся в более чем 20 городах региона в отделениях банка или его партнеров.

9 декабря премьер-министр Дмитрий Медведев подписал программу льготной ипотеки на Дальнем Востоке. Она предусматривает ипотечные займы по ставке два процента годовых на срок до 20 лет в размере не более шести миллионов рублей.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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