В Коми отчитались о переселенных гражданах

В Республике Коми из аварийного жилья переселили вдвое больше граждан, чем было предусмотрено планом на текущий год. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона, передает ТАСС.

Отмечается, что по состоянию на начало декабря расселено четыре тысячи квадратных метров аварийного жилищного фонда, а именно 229 местных жителей из 116 жилых помещений.

В пресс-службе подчеркнули, что на выполнение намеченного плана по расселению на 2019-2020 годы выделено 611,2 миллиона рублей из федерального и республиканского бюджетов.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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