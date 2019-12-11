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Под Москвой посчитали новые парки

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За последние пять лет количество парков в городах Московской области увеличились в четыре раза. Об этом сообщили в пресс-службе министерства благоустройства региона, передает ТАСС.

Согласно подсчетам, в Подмосковье с 2014 года было организовано 75 парковых территорий — их число выросло с 25 до 100. «Мы ежегодно создаем новые парки культуры и отдыха и благоустраиваем существующие», — отметил глава ведомства Михаил Хайкин.

В частности, новые парки были построены в Балашихе, поселке Запрудня Талдомского городского округа, Реутове, Клину, Егорьевске, Серебряных Прудах, Кашире, Королеве, Одинцово, Наро-Фоминском городском округе, Шатуре, Ногинске. Там установили дополнительное уличное освещение, малые архитектурные формы, велодорожки, а также спортивные, детские игровые площадки и площадки для выгула собак.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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