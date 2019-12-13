Патрушев поручил быстрее расселить аварийное жилье в Карелии

Работы по расселению жителей Карелии из аварийного жилья должны быть завершены как можно скорее. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, передает ТАСС.

По его словам, в настоящее время в аварийном фонде проживает пять процентов населения республики. Патрушев отметил, что комплексная застройка территорий должна осуществляться с учетом мнения жителей.

«Больше внимания следует уделять развитию коммунальной инфраструктуры», — заключил он, добавив, что одновременно со вводом нового жилья должны строиться школы, больницы, поликлиники и детские сады.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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