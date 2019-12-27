Под Калининградом отреставрировали мемориальный комплекс

В городе Гусев Калининградской области завершились работы по реставрации мемориального комплекса «Русская Победа спасла Париж». Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.

Так, на площади установили скульптурную композицию «Ангел-Хранитель Мира», представляющую собой фигуру ангела на мемориальной колонне, а также выполнили облицовку подпорной стены с геральдическими элементами и благоустроили улично-дорожную сеть.

«Я убежден, что эта площадь излюбленным местом для жителей города Гусева», — заявил зампредседателя областного правительства Александр Рольбинов. Известно, что на работы было выделено 271,8 миллиона рублей.

Отмечается, что проект, возведенный в память о победе русской армии во время Восточно-Прусской операции 1914 года, стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания городской среды 2018 года.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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