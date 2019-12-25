На Кубани завершили работы по благоустройству

В Краснодарском крае благоустроены все объекты и территории, запланированные к реконструкции на текущий год в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает «Краснодарский городской портал».

Работы велись на 387 объектах. На обеспечение работ было заложено два миллиарда рублей.

Нацпроект, в частности, позволил создать Аллею чернобыльцев в Брюховецком районе, разбить Центральный парк в станице Павловской и отремонтировать Комсомольский парк в Динском районе.

В 2020 году благоустройство будет выполнено в 68 городах и районах региона. На эти цели выделят более 1,7 миллиарда рублей.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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