На Дальнем Востоке перевыполнили план по расселению россиян

В Приморье на шесть процентов перевыполнен план по национальному проекту «Жилье и городская среда», сообщает газета «Аргументы и Факты» со ссылкой на губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

В регионе за год ликвидировано 13 тысяч квадратных метров аварийного жилья, в эксплуатацию ввели 485 тысяч «квадратов» нового жилья. Были переселены 230 граждан, что больше, чем было намечено в плане на 2019 год.

«Введено в эксплуатацию пять домов — почти 20 тысяч квадратных метров жилья. Количество семей, получивших квартиры, увеличится до 500. Эта работа будет продолжена в 2020-2021 годах, пока вопрос долгостроев в крае не закроем», — добавил Кожемяко.

Работы по расселению граждан из аварийного жилья, ведущиеся с 2007 года, включены в национальный проект «Жилье и городская среда». В его рамках планируется, в частности, довести объем расселенного аварийного жилого фонда до 9,54 миллиона квадратных метров и переселить 530,9 тысячи граждан из непригодного жилья. Программа рассчитана до 2024 года.

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