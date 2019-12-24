На Сахалине потратят 100 миллиардов рублей на жилье

Власти Южно-Сахалинска планируют потратить более 100 миллиардов рублей на реализацию пятилетней программы жилищного строительства. Об этом журналистам сообщил мэр города Сергей Надсадин, передает ТАСС.

Административный центр Сахалинской области станет вторым городом России после Москвы, где будет проведено масштабное обновление. В работах задействуют в том числе специалистов, знакомых со столичной реновацией.

Треть всего запланированного в программе жилья будет построена на государственные и муниципальные средства для расселения граждан из ветхих и аварийных домов. Еще треть построят для молодых работников и островитян, покупающих жилья за счет субсидий. Источники финансирования на остальные проекты пока не раскрываются.

Работы по расселению граждан из аварийного жилья, ведущиеся с 2007 года, включены в национальный проект «Жилье и городская среда». В его рамках планируется, в частности, довести объем расселенного аварийного жилого фонда до 9,54 миллиона квадратных метров и переселить 530,9 тысячи граждан из непригодного жилья. Программа рассчитана до 2024 года.

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